Elektrische fiets maakt vak van fietsenmaker weer sexy

Nog maar vijf jaar geleden overwoog de mbo-opleiding tot fietstechnicus om te stoppen wegens gebrek aan belangstelling, maar nu is de opleiding tot fietsenmaker een van de snelstgroeiende studies aan het ROC Noorderpoort in Groningen.

Het is vooral de doorbraak van de elektrische fiets die voor die omslag heeft gezorgd, "We verwachten een enorme groei", zegt docent Jop de Ruijter bij RTV Noord. "De stad wordt auto-onvriendelijk gemaakt. De hele toekomst moet duurzamer. We verwachten veel van onze nieuwe opleidingen."

In 2014 kreeg het ROC nog maar een handjevol aanmeldingen voor de opleiding tot fietsenmaker. "Een fietsenmaker had een imago dat het niet sexy is. Toen was iedereen nog niet echt met elektrisch bezig. Het was gewoon het repareren van een fiets", aldus De Ruijter. Veel kandidaat-fietsenmakers kozen liever voor de opleiding tot auto-technicus.

Elektrische fietsen zijn leuker

Het tij is nu gekeerd. "Ik vind elektrische fietsen leuker dan die andere fietsen. Het is interessanter. Je kunt er meer uit halen met software en zo; storingen verhelpen", zegt Bjarne de Vries (17). Hij is een van de 46 studenten die een werk-leertraject volgt aan het ROC Noorderpoort,

De Vries, maar ook alle andere studenten zijn nu al zeker van een baan. "Ik kan ze zelf niet allemaal gebruiken, maar voor iedereen is er wel een baan", reageert Matthijs Vels van Bike Centre Dik, een fietsenwinkel in Groningen. Hij schat dat ongeveer de helft van alle verkochte fietsen nu elektrisch is. Als gevolg daarvan is zijn vak technischer geworden. Vels: "Het is een stuk gecompliceerder. Aan je oude drieversnellingenfiets hoefde je geen laptop te hangen. We gaan nu vijf keer per jaar op cursus om onze techniek bij te houden."

Fiets vaak in beeld

Gazelle, de grootste fietsenproducent in Nederland, bevestigt de snelle opkomst van de elektrische fiets. In podcast De Spaak zegt directeur marketing Mirjam van Coillie dat op dit moment de helft van de fietsen die bij Gazelle van de band rolt, elektrisch is.

"Je merkt dat de fiets in het straatbeeld gigantisch is. De speed-pedelecs, de snelle jongens. Ook bedrijven die stoppen met lease-auto's en zeggen: laat ze maar op de fiets gaan. Er komt een heel andere beleving", vindt ook docent De Ruijter. ROC Noorderpoort bereidt zich daarop voor. De school wil uitgroeien tot een 'kenniscentrum voor noordelijke fietsenzaken'. Op de school zelf komt een grote, nieuwe werkplaats.