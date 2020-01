Bouterse in militair uniform voor de rechtbank, zitting uitgesteld

Bouterse was vandaag aanwezig in de rechtszaal om beroep aan te tekenen tegen zijn veroordeling in de rechtszaak over de Decembermoorden. Eind vorig jaar werd hij veroordeeld tot twintig jaar cel voor de rol die hij als oud-legerleider speelde.

Bouterse was met een entourage van zo'n honderd mensen, onder wie minister van Defensie Ronni Benschop, naar de rechtszaal gekomen. Het is voor het eerst in deze rechtszaak, die in 2007 begon, dat Bouterse persoonlijk voor de rechters verschijnt.

Matige opkomst

Buiten de rechtbank hadden zich aanhangers van Bouterse verzameld. Zij zijn vanuit het hele land met bussen naar Paramaribo gekomen. Bouterses partij NPD heeft leden opgeroepen massaal naar de rechtbank te komen om Bouterse te steunen. Een deel van hen bracht er ook de nacht door, maar in totaal viel de opkomst tegen.