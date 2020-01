Ontsnapte Belgische gevangene stuurt kaartje naar gevangenis

Bij de gevangenis in Turnhout in België is bijzondere post binnengekomen. Een veroordeelde crimineel die uit de gevangenis is ontsnapt, heeft een aangetekende brief gestuurd naar de directie. Dat bevestigt het Belgische gevangeniswezen na berichtgeving van Het Laatste Nieuws.

Dat Oualid Sekkaki een kaartje heeft gestuurd met daarop "Groeten uit Thailand", zoals HLN een cipier citeert, wil de woordvoerder in belang van het politieonderzoek niet bevestigen. Wel zegt zij dat Sekkaki's gevangenisbadge bij de post was gevoegd.

Sekkaki, die vastzat voor een schietpartij en wapen- en drugsbezit, ontsnapte met vier anderen uit de gevangenis. In een dode hoek van beveiligingscamera's klommen ze over een muur en knipten ze alarmkabels door, die onder spanning stonden.

Drie van Sekkaki's handlangers werden binnen enkele uren gepakt. Een vierde werd deze maand in Nijmegen aangehouden.

'Ontsnappingskoning'

Oualid Sekkaki is de broer van een man die in Belgische media de 'ontsnappingskoning' wordt genoemd. Deze Ashraf Sekkaki vluchtte in 2003 al eens uit de gevangenis in Turnhout. Ook wist hij weg te komen uit een cel in Brugge en in Marokko. Daar zit hij nu in een zwaarbewaakte gevangenis.

Of Oualid Sekkaki ook echt in Thailand verblijft, zoals zijn post doet vermoeden, is volgens de gevangeniswoordvoerder niet gezegd. "Hij kan ook aan iemand gevraagd hebben zijn brief in Thailand op de post te doen."