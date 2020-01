Bloemencorso Bollenstreek vanwege warme winters voortaan een week eerder

Het bloemencorso van de Bollenstreek vindt vanaf volgend jaar een week eerder plaats dan normaal. Vanwege de zachte winters staan de bloemen eerder in bloei en daarom is besloten om het corso voortaan te vervroegen.

"We zien een trend dat het ingewikkeld is om aan goede kwaliteit bloemen te komen", zegt bestuurslid Esther den Hertog tegen Omroep West. "In het algemeen staan de bloemen eerder in bloei en daar wil je in meebewegen."

Geen zorgen

Ondanks de zachte winter nu maakt de organisatie zich geen zorgen over de komende editie. "We hebben er nog geen zicht op. Onze bloemenman gaat zich pas drie weken voor het corso echt druk maken", zegt Den Hartog.

Dit jaar is het corso als vanouds op 25 april. Volgend jaar rijden de praalwagens op 17 april. Afgesproken is wel dat het evenement nooit tijdens Pasen zal worden georganiseerd. "Het is dan al heel druk in de Bollenstreek."