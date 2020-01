'Haagse oud-wethouder Guernaoui ook verdacht van sjoemelen met subsidie'

Guernaoui zegt tegen het AD dat hij eind december van het OM hoorde dat hij ook wordt verdacht van gesjoemel met subsidiegeld. In het dossier staan onder meer twee verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken uit maart 2019. Erding A., de salesmanager van zalencentrum Opera, praat daarin volgens het OM met Guernaoui over een Turkse vereniging die wacht op een subsidie.

Erding: "Ik word een beetje gek van ze, ze zeggen dat ze niet uitkomen."

Guernaoui: "Ik ben toch geen pinautomaat? (...) Ik heb toch veel gegeven."

Erding: "Rachid, je weet precies wat je moet doen. (...) Kijk even wat het is en anders moet je het maar doorgeven."

Dezelfde dag bellen ze opnieuw en zegt Guernaoui: "Ze hadden al 8500 euro gehad, maandag ga ik zeggen dat ze nog 9000 krijgen. Maar ze krijgen veel (...) ik ga niet alles toewijzen, dan denken ze eeeh. Maar stuur niet door wat ik je geappt heb. (...) Het is openbaar, dan weet je dat."

Zaalhuur nieuwjaarsfeest

Het AD heeft het dossier en de gespreksverslagen ingezien. Volgens de krant is 6000 van de 9000 euro terechtgekomen bij Opera, via de zaalhuur voor het Perzische nieuwjaarsfeest Newroz. Het OM wil niets kwijt over de nieuwe verdenkingen. "Het onderzoek is in volle gang", zegt een woordvoerder.

Guernaoui ontkent dat hij de Turkse vereniging en het zalencentrum financieel heeft bevoordeeld. "Deze vereniging krijgt al jaren subsidie, sinds 2012 bijna 200.000 euro. En sinds 2007 vieren ze met subsidie Newroz in de Opera. Ambtenaren hebben een positief advies gegeven over de subsidies, dat heb ik overgenomen", zegt hij tegen het AD.

Lobby

De oud-wethouder benadrukt dat hij de subsidie voor de vereniging zelfs heeft verlaagd. "Ik heb niks onrechtmatigs gedaan. Ik zeg in datzelfde gesprek ook dat de vereniging al veel heeft gekregen, dat ik geen pinautomaat ben. En dat ze lobbyen is niet gek: Jan en alleman lobbyt."

In een ander afgeluisterd gesprek zou de voorzitter van de Turkse stichting zich tegenover Erding A. van het zalencentrum beklagen over de subsidieaanvraag. "Het is rumoerig geworden met dat subsidie dinges. Ik dacht dat wij daar onze man hadden?" De salesmanager antwoordt: "We praten daar morgen over, ik ga morgen Rachid/Richard in jouw bijzijn bellen, oké?"

Hierover zegt Rachid Guernaoui tegen het AD: "Mensen kunnen van alles over mij zeggen, daar kan ik toch niks mee? Als er verkeerde dingen met subsidies gebeuren, moet het OM dat uitzoeken, natuurlijk. Maar al die andere dingen wist ik niet."

Erding A. is zelf ook verdachte in het corruptieonderzoek, net als zijn broer en zakenpartner Atilla A. en zijn partner.