Meer toeristen in Nederland en ze bleven ook langer

Nederland heeft vorig jaar 20,1 miljoen buitenlandse toeristen en andere bezoekers ontvangen. Dat is 7 procent meer dan in 2018, meldt het toerismebureau NBTC. De cijfers zijn gebaseerd op CBS-cijfers tot 1 oktober en een schatting over de laatste drie maanden.

80 procent van de bezoekers komt uit Europa en meer dan de helft uit de buurlanden Duitsland (30 procent), België (12 procent) en het Verenigd Koninkrijk (12 procent). Van buiten Europa komen de meeste toeristen uit de VS (8 procent) en China (2 procent).

Langer blijven

De toerismecijfers voldoen aan de verwachtingen van het NBTC, maar volgens directeur Jos Franken zijn er ook verrassende ontwikkelingen. "Nederland is populair voor korte vakanties, maar het is opvallend dat steeds meer bezoekers hun verblijf verlengen. Waar het aantal verblijfsbezoekers met 7 procent is gegroeid, namen de overnachtingen met 10 procent toe en daarmee de waarde per bezoeker."

Het toegenomen toerisme leidt onder meer in Amsterdam tot overlast. Sinds vorig jaar probeert het NBTC daarom om toeristen meer over het hele land te verspreiden. Omdat er nog geen regionale cijfers zijn, is nog niet duidelijk of dat al is gelukt.

Netherlands of Holland?

In november veranderde het kabinet het internationale logo van Nederland. In plaats van een oranje tulp en het woord Holland, werd gekozen voor de oranje tekst "NL Netherlands", met een tulpje in de letters NL. Met het nieuwe logo wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het hele land promoten. "Dan is het een beetje gek dat je alleen en klein deel van Nederland in het buitenland promoot, namelijk Holland", zei een woordvoerder.