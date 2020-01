Senaat stemt na 13 uur in met regels afzettingsprocedure Trump

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de regels die bepalen hoe het proces over de afzetting van president Trump verder moet verlopen.

De regels zijn opgesteld door de Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell, een partijgenoot van de president. Er staat onder meer in hoe het verhoor van getuigen wordt geregeld. Ook staan er afspraken in over het toelaten van nieuw bewijs.

In de Senaat is afgelopen nacht dertien uur lang vergaderd over de procedure. De Democraten kwamen met verscheidene aanpassingen van de regels, maar die werden telkens weggestemd. De Republikeinen zijn in de Senaat in de meerderheid: 53 tegen 47 Democraten.

Extra dag

McConnell kwam de Democraten wel tegemoet. Hij had de aanklagers en verdedigers eerst 24 uur gegeven, verdeeld over twee dagen, om hun standpunten naar voren te brengen. De Democraten vonden dat te kort. McConnell besloot daarop de 24 uur over drie dagen te spreiden.

Vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat het proces verder met de openingsverklaring van de aanklagers.