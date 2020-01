Dode bij brand in zorgcentrum Muiderberg

Bij een brand in een zorgcentrum voor dementerenden in Muiderberg is een bewoner om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

De brand in zorgcentrum Florisberg ontstond gisteravond rond 21.30 uur. Een uur later was de brand geblust.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.