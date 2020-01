Wekdienst 22/1: Bouterse voor Krijgsraad en koning naar Israël

Wat heb je gemist?

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in China is opgelopen tot 440. Er zijn tot nu toe negen mensen aan overleden, melden de Chinese autoriteiten. Bijna 2200 mogelijke gevallen worden onderzocht. Alle dodelijke slachtoffers komen uit de provincie Hubei, waar het virus vorige maand opdook.

China neemt maatregelen op onder andere luchthavens en treinstations. Veel inwoners reizen door het land vanwege het Chinese nieuwjaar aanstaande zaterdag. Ook in de VS is het virus aangetroffen. Dat gebeurde op de luchthaven van Seattle, bij een reiziger uit China.

In het KNVB bekertoernooi speelt Ajax vanavond om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena tegen SV Spakenburg. Rond de 2000 Spakenburgers gaan met bussen naar de Arena, in de hoop dat 'De Blauwen' kunnen stunten in de achtste finale tegen de Amsterdammers.