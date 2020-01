Personeel ziekenhuizen haalt opnieuw vaker griepprik

Het percentage medewerkers van ziekenhuizen dat zich heeft laten inenten tegen griep is opnieuw gestegen. 33 procent van hen heeft zich laten vaccineren, tegenover 24 procent in het vorige griepseizoen. Er is in alle instellingen een gratis griepvaccin aangeboden aan de medewerkers.

Bovendien is er een campagne gevoerd om de vaccinatiegraad in ziekenhuizen te verhogen; die is in vergelijking met het landelijk gemiddelde laag. Er is voorlichting gegeven over het nut van vaccineren.

In de meeste instellingen kwam een prikkar naar de medewerkers toe. Ook kregen ze een kleine beloning, zoals een pen met de vorm van een injectiespuit of een gezonde snack.

Zware griepepidemie

Brancheorganisatie de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stelt zich ten doel de vaccinatiegraad in ziekenhuizen volgend jaar te laten stijgen tot gemiddeld 40 procent. Vorig jaar verdubbelde het aantal ziekenhuismedewerkers dat zich liet inenten tegen griep bijna; in het seizoen 2017-2018 haalde 13 procent een griepprik.

Er heerste toen een zware griepepidemie met mogelijk bijna 10.000 doden en zo'n 16.000 ziekenhuisopnames. Doordat ook veel ziekenhuismedewerkers griep kregen en thuis bleven, ontstonden in een aantal ziekenhuizen capaciteitsproblemen.