Nederlandse trots na veroordeling verkrachtende 'wonderdokter'

De 77-jarige is ook veroordeeld wegens illegaal wapenbezit. Verder lopen er nog zaken tegen hem vanwege identiteitsfraude en corruptie. "De zaak is zo groot dat het lastig bij te houden is wat er allemaal gebeurt", zegt NOS-correspondent Marc Bessems. Hij benadrukt dat de drie veroordelingen nog niet definitief zijn, want de advocaat van De Faria is in hoger beroep gegaan.

Terug in Brazilië

Rond de vijftig vrouwen hebben de 'wonderdokter' aangeklaagd wegens misbruik. Mous heeft via sociale media contact met een aantal van hen. Afgelopen december was ze zelfs weer in Brazilië, ter ere van het 1-jarig jubileum dat de zaak tot rollen kwam.

"Ik gaf een verwerkingsworkshop met dansimprovisaties en meditatie. Dat was heel spannend voor mij, want vooraf was de locatie bekendgemaakt ter promotie." Ze was bang dat volgelingen van João de Deus haar zouden opwachten of kidnappen. Uiteindelijk gebeurde dat niet.

Zolang de veroordelingen van De Faria nog niet rond zijn, is het gevecht nog niet afgelopen, dat beseft Mous goed. "Maar ik ben een vechter en blijf doorgaan."