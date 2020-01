Twee 66-jarige dieven bekennen stelen en terugbrengen Klimt-schilderij

De auteurs van de brief zijn volgens Italiaanse media geïdentificeerd en ondervraagd door de carabinieri, de Italiaanse marechaussee. Het gaat om twee oudere criminelen, die onderdeel uitmaakten van een bende die verantwoordelijk was voor tientallen diefstallen.

De twee zijn vrijdag veroordeeld tot celstraffen vanwege andere diefstallen. Een kreeg zeven jaar en twee maanden, de ander vier jaar en acht maanden. Er wordt gespeculeerd dat de dieven de plek van het schilderij publiek wilden maken om minder straf te krijgen, maar dat de tuinmannen hen voor waren.

"Ze hebben het schilderij vier jaar geleden teruggebracht", zei Guido Gulieri, de advocaat van het duo, tegen The Guardian. "Maar we weten niet hoe het schilderij in de muur kwam en wat er gebeurd is met het schilderij in de tussenliggende jaren. Ze hebben eerder bekend, maar werden niet geloofd."