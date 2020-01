Kamer wil adempauze voor mensen met schulden

Mensen die bezig zijn hun schulden af te betalen, krijgen mogelijk twee maanden per jaar een "aflospauze". Tegen de zin van het kabinet schaarde de Tweede Kamer zich achter een oproep van regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA om dat te regelen.

De twee partijen wijzen erop dat in Zweden goede ervaringen zijn opgedaan met zo'n systeem en dat mensen dan net wat meer financiële ruimte krijgen.

D66 en PvdA benadrukken dat mensen in de schuldhulpverlening nu alleen met vrijwillige medewerking van de schuldeisers afspraken over afwijkende terugbetalingsvoorwaarden kunnen maken. Daarom willen ze een wettelijk recht invoeren op een adempauze van twee maanden per jaar. Mensen hoéven daar geen gebruik van te maken, maar ze krijgen wel het recht.

Staatssecretaris Van Ark keerde zich vorige week tegen het idee. Ze benadrukte dat een pauze ertoe leidt dat mensen langer in de schulden zitten. Bovendien kunnen de betrokkenen nu ook al met hun schuldeisers overleggen over onderbreking van de terugbetaling.

De motie van D66 en PvdA werd gesteund door de regeringspartijen CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus en Denk en het Kamerlid Van Kooten-Arissen. Regeringspartij VVD was onder de tegenstemmers. Het kabinet moet nu zeggen hoe het met de oproep van de Kamer omgaat.