Politie omsingelt huis Rosmalen, veroordeelde bewoner weigert zich over te geven

In Rosmalen heeft de politie een huis omsingeld waarin zich een man heeft verschanst die vanmiddag geschoten zou hebben op agenten. Hij weigert zich over te geven. Het gaat om de 27-jarige Joey D. Zo'n dertig agenten hebben de woning omsingeld, meldt Omroep Brabant.

De straat is afgezet en onderhandelaars van de politie praten met de verdachte.

Joey D. werd vanochtend in hoger beroep veroordeeld tot ruim vijftien jaar cel. Toen agenten hem kwamen ophalen om hem naar de gevangenis te brengen, schoot hij volgens de politie op hen. De agenten schoten terug, maar konden hem niet aanhouden.

Advocaat

D. laat via zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers weten dat hij niet heeft geschoten. "Eerst word ik al ten onrechte veroordeeld voor moord, en nu wordt er ook nog ten onrechte gezegd dat ik heb geschoten", liet D. aan zijn raadsman weten. Volgens de politie is er wel degelijk geschoten.

Volgens het hof is bewezen dat de Brabander op 2 december 2014 zijn oom Martie Heesbeen met voorbedachten rade doodde. De mannen zouden een zakelijk conflict hebben gehad. D. was eerder door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.