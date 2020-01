'Apple versleutelde backups niet na druk FBI'

Apple heeft backups van iPhones niet beveiligd met versleutelingssoftware na klachten van de FBI, zeggen zes anonieme bronnen tegen persbureau Reuters. De versleuteling zou mogelijk politieonderzoek schaden.

Volgens Reuters laat de kwestie zien dat Apple gewilliger is om Amerikaanse justitie te helpen dan het bedrijf publiekelijk wil toegeven. Apple is al jaren verwikkeld in een juridische strijd met de Amerikaanse overheid over de gegevens van klanten, en doet zich voor als beschermer van privacy van iPhone-gebruikers.

End to end-encryptie

De techgigant was twee jaar geleden volgens het persbureau van plan om backups van iPhones, die online opgeslagen zijn in iCloud, te beveiligen met end tot end-encryptie. Dat is een manier om data te versleutelen. De data worden onleesbaar gemaakt voor iedereen behalve de gebruiker, tot ze weer worden ontsleuteld.

Ook Apple zou met een dergelijke versleuteling geen toegang meer hebben tot de gegevens. Het bedrijf zou daarmee, zelfs als een rechter het beveelt, de data niet beschikbaar kunnen maken voor de autoriteiten.

Maar in gesprekken tussen het bedrijf en de FBI wees de politiedienst er volgens Reuters twee jaar geleden op dat hiermee politie-onderzoeken belemmerd konden worden, omdat de effectiefste manier om bewijs te verzamelen bij iPhone-gebruikers zo niet meer mogelijk was. Apple zag daarmee van zijn voornemen af.

Reuters komt met de publicatie op basis van zes anonieme bronnen. Een daarvan werkt nu nog bij de FBI, drie zijn voormalige werknemers. De andere twee zijn een huidige en voormalige medewerker van Apple.

Een van de bronnen zei tegen Reuters dat Apple niet meer het risico wil lopen om aangevallen of aangeklaagd te worden door de Amerikaanse autoriteiten. "Ze hebben besloten om de beer niet meer uit te dagen."

Achterdeurtje

Apple en de Amerikaanse justitie zijn al lang verwikkeld in een strijd over de data van iPhone-gebruikers. In 2016 wilde de FBI al dat Apple een iPhone 5C zou openen. De telefoon was eigendom van een terrorist die in 2015 een aanslag pleegde in San Bernardino. Apple weigerde, er kwam een rechtszaak en uiteindelijk kraakte de FBI de telefoon zelf.

Afgelopen week voerde minister van Justitie William Barr de druk op Apple op. Hij wilde dat Apple de telefoon zou openen van de Saudische leerling die een aanslag pleegde op een luchtbasis in Florida. Justitie wil een zogeheten 'achterdeurtje', een ingebouwde kwetsbaarheid waarmee toegang kan worden verkregen tot de telefoon.

Apple wijst publiekelijk op het gevaar van zo'n achterdeurtje. "Dat kan worden misbruikt door mensen die onze nationale veiligheid bedreigen, en de data van onze klanten." Gedoeld wordt daarbij op criminelen of landen als China en Noord-Korea, waarvan bekend is dat ze op grote schaal hack-activiteiten uitvoeren.