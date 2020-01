Air France-KLM ontkent plannen voor overname van Malaysia Airlines

Air France-KLM ontkent plannen te hebben om Malaysia Airlines geheel of gedeeltelijk over te nemen. Het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf spreekt hiermee eerdere berichten van persbureau Reuters tegen.

"We hebben contact gehad met aandeelhouders van Malaysia Airlines. Maar in dit stadium zijn we geen partij in het verkoopproces van de maatschappij," zegt Air France-KLM tegen Reuters. Het bedrijf zegt ook te blijven kijken naar mogelijkheden om een actieve rol te spelen in het wereldwijde proces waarin luchtvaartmaatschappijen samenklonteren om kosten te drukken.

Malaysia Airlines is een noodlijdende maatschappij geworden door de nasleep van twee vliegrampen. Vlucht MH17 werd in 2014 boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Een paar maanden eerder was vlucht MH370 boven de Indische Oceaan plotseling van de radar verdwenen.