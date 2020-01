Weer jarenlang celstraf wegens verkrachtingen voor Braziliaanse 'wonderdokter'

De Braziliaanse spiritueel genezer João Teixeira de Faria (78), ook bekend als "João de Deus" (Jan van God), is veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik. De rechter in de centraal Braziliaanse staat Goiás acht bewezen dat hij zich heeft vergrepen aan vijf vrouwen.

In december werd De Faria al veroordeeld tot ruim 19 jaar cel in een zaak die was aangespannen door vier andere vrouwen en er staan nog meer rechtszaken op de rol.

De wereldberoemde zelfverklaarde genezer werd al langer beschuldigd van misbruik, maar pas nadat een Nederlandse choreografe over haar ervaringen had verteld op de Braziliaanse televisie, kregen de zaken aandacht. In totaal hebben honderden vrouwen, onder wie ook zijn dochter en Duitsers en Zwitsers, hem beschuldigd van seksueel misbruik.

Opray Winfrey

De Faria leidde op zo'n 200 kilometer ten zuidwesten van de Braziliaanse hoofdstad Brasilia een spiritueel centrum. Hij trok duizenden mensen, die hij beloofde te kunnen genezen van vele ziekten, van depressie tot kanker, ook al had hij geen opleiding tot arts. Wekelijks kwamen zo'n 10.000 mensen bij hem langs.

Ook de Amerikaanse tv-grootheid Oprah Winfrey bezocht De Faria, voor een interview in haar talkshow in 2012. Ze noemde hem "inspirerend". Na de talloze beschuldigingen gaf Winfrey een verklaring uit waarin ze haar medeleven betuigde met de slachtoffers.

In december 2018 gaf De Faria zich over aan de politie en in november vorig jaar werd hij veroordeeld tot vier jaar hechtenis voor illegaal wapenbezit. Daarna volgde in december de eerste veroordeling voor seksueel misbruik en nu dus de tweede.

De Faria zelf heeft de aantijgingen altijd tegengesproken. Hij kan nog in beroep gaan.