Vader verdacht van doden negen maanden oude dochter

Tegen een 39-jarige man uit Hengelo is een gevangenisstraf van zes jaar geëist voor het doden van zijn dochtertje van negen maanden.

Het baby'tje werd op 21 februari 2016 naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een dag later overleed. Ze had bloedingen in haar hersenen, netvliesbloedingen en botbreuken. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte het kind met kracht geslagen, geschud of van zich af gegooid.

De officier zegt dat de man daarmee het risico heeft genomen dat zijn dochter kwam te overlijden en daarom wordt hem doodslag ten laste gelegd.

Vliegtuigje spelen

De man ontkent alles, meldt RTV Oost. Hij zegt dat hij vliegtuigje speelde met zijn dochter, toen hij over een drempel struikelde en het meisje op haar hoofd viel.

De officier noemt dat verhaal ongeloofwaardig, onder meer omdat de man niet meteen 112 heeft gebeld.