In Davos roemt Trump spectaculaire groei, Thunberg wil aanpak klimaatcrisis

Eerder op de dag zei klimaatactivist Greta Thunberg dat er nog weinig is bereikt om klimaatverandering tegen te gaan. "Jonge mensen hebben het probleem op de agenda gezet, waardoor mensen er meer bewust van zijn. Concreet is er eigenlijk nog niks bereikt. De wereldwijde CO2-uitstoot is niet teruggebracht."

Ze vindt dat het klimaatprobleem als een crisis moet worden behandeld. "Dat vereist veel meer dan we nu doen. Dit is nog maar het prille begin."

Extra vliegen of extra opleiding

Onder economen is er steeds meer discussie over de vraag of de drang naar meer economische groei niet ten koste gaat van de planeet.

"De vraag van de komende jaren wordt vooral: wat voor groei willen we", zegt Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, in NOS-podcast POEN. "En dan gaat het over hoe we consumeren en produceren. Besteden we extra geld aan een extra vliegreis of een extra opleiding."

Volgens haar hoeft de groei niet ten koste te gaan van de planeet, maar dan moet het gestuurd worden door de overheid.

"Milieuschade zit niet ingebakken in het economische systeem", zegt Blom. "Je moet iets toevoegen aan het economische systeem om het op te lossen en dat is beleid. Je kunt bijvoorbeeld door iets extra duur te maken of iets te verbieden. Dat is iets wat de markt niet vanzelf doet."