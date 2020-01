Elf arbeidsmigranten komen om bij brand in houtzagerij Siberië

Bij een brand in een houtzagerij in een Russisch dorp zijn elf arbeidsmigranten om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en een persoon wordt vermist. De doden zijn tien Oezbeekse immigranten en een medewerker afkomstig uit Tadzjikistan.

De houtzagerij in de regio Tomsk is gevestigd in een gelijkvloers, houten gebouw dat door een Chinees bedrijf wordt gehuurd. De veertien medewerkers van de houtzagerij, uitsluitend immigranten uit Oezbekistan, Tadzjikistan en China, sliepen in hetzelfde gebouw.