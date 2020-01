Strak tijdschema, stil zijn en geen mobiel: de impeachment-procedure in de Senaat

Een glansrol in deze rechtbankfase is weggelegd voor de zeven impeachment-managers. Tijdens de afzettingsprocedure eind jaren 90 tegen toenmalig president Bill Clinton bestond het team van aanklagers nog uit dertien witte mannen. Anno 2020 hebben de Democraten bewust een diverser team samengesteld.

De managers variëren in gender, afkomst en ervaring. Ook is er gekozen voor een mix van Afgevaardigden uit progressieve en conservatieve staten. Hiermee hopen de Democraten een team te hebben opgesteld dat representatief is voor alle Amerikanen.

Alles in stilte

De honderd senatoren maken nu een belangrijk onderdeel uit van de afzettingsprocedure. Zij moeten vanaf vandaag iedere dag aanwezig zijn voor het vervolgproces.

In deze periode gelden strenge regels: absolute stilte is daar een van. Zelfs vragen stellen gebeurt in stilte. Die kunnen op briefjes worden ingeleverd bij opperrechter John Roberts.

Zijn senatoren niet stil, dan riskeren ze volgens de wet een gevangenisstraf. In werkelijkheid is de kans op een celstraf klein en wordt de gevangenisstraf voornamelijk gebruikt als symbolisch dreigement.

Geen contact met de buitenwereld

Naast dat er niet gepraat of onderling gesmoesd mag worden, mogen senatoren ook hun telefoon niet gebruiken. Om ervoor te zorgen dat ze niet in de verleiding komen om te twitteren of hun mail te checken, is het verboden om elektronische apparaten mee de zaal in te nemen.

Ook leesmateriaal dat niet te maken heeft met de afzettingsprocedure mag niet mee naar binnen. Op deze manier is er zo min mogelijk kans op afleiding van buitenaf. Daarnaast is ook mediatoegang tot het proces beperkt, tot grote verontwaardiging van journalisten. Zo mogen ze senatoren in de wandelgangen niet meer aanschieten en vragen stellen.

Campagneonderbreking

Voor sommige senatoren zullen de strenge regels zwaarder vallen dan voor andere. Met name Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Michael Bennet en Bernie Sanders komt het tijdstip van het proces niet goed uit. Zij zitten alle vier midden in hun campagne om de Democratische kandidaat te worden voor de presidentsverkiezingen.

Over twee weken zijn de voorverkiezingen in Iowa, maar door de aanwezigheidsplicht in de Senaat, kunnen zij de komende tijd daar niet zijn om hun kiezers te ontmoeten.

President Trump is bij dit alles overigens niet aanwezig. Vandaag zal hij zijn gezicht ook niet laten zien. Gisteren is hij vertrokken naar het Zwitserse Davos voor het vierdaagse World Economic Forum.