Brits-Amerikaans akkoord moet wrak Titanic beschermen tegen schatzoekers

Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben een akkoord ondertekend om het wrak van de Titanic te beschermen. Daardoor moeten schatzoekers op afstand worden gehouden.

"Het historische schip en zijn opvarenden worden hierdoor gerespecteerd", zegt de Britse staatssecretaris Nusrat Ghani.

De Britten hadden al in 2003 hun handtekening onder het akkoord gezet en de Amerikanen hebben het nu ook ondertekend. Het is de bedoeling dat ook Frankrijk en Canada nog hun handtekening zetten.

Menukaarten verkocht

De Titanic werd 10 april 1912 in de vaart genomen en zonk een paar dagen later na een aanvaring met een ijsberg in de Atlantische Oceaan. Het Britse schip was onderweg naar New York. Bij de ondergang verdronken meer dan 1500 mensen.

Het wrak werd in 1985 gelokaliseerd. De jaren daarna hebben schatzoekers veel voorwerpen verwijderd, zoals menukaarten en suitesleutels, en die voor tienduizenden euro's verkocht. Met het nu getekende akkoord moet dat in de toekomst worden voorkomen.

Expedities die nog naar het wrak willen duiken, moeten voortaan toestemming vragen en zich aan strenge regels houden.