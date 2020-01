College overstag: Amsterdam gaat aandelen in afvalbedrijf AEB toch verkopen

De gemeente Amsterdam gaat toch de aandelen in Afval Energie Bedrijf (AEB) verkopen. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de gemeenteraad. Amsterdam is volledig eigenaar van het vuilverbrandingsbedrijf.

AEB is een hoofdpijndossier voor de gemeente. Door problemen lagen maandenlang vier van de zes verbrandingsovens stil. Daardoor hadden ook afvalbedrijven in de rest van het land moeite om huisvuil kwijt te raken.

Amsterdam heeft de afgelopen maanden tientallen miljoenen euro's in het noodlijdende bedrijf gestoken. De gemeente heeft steeds gezegd de aandelen niet te willen verkopen en AEB in publieke handen te willen houden, maar komt nu daarvan terug.

Prijs en integriteit

De gemeente stelt wel eisen aan nieuwe kopers. Er komt een 'competitief verkoopproces'. De prijs is het belangrijkst, zegt de gemeente, maar er wordt ook een integriteitsscreening gedaan en de aansprakelijkheidsrisico's voor de gemeente moeten worden beperkt.

Amsterdam geeft niet alles uit handen. Zo trekt de gemeente enkele publieke taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking naar zich toe. De gemeente gaat afvalpunten beheren en exploiteren.

Wethouder en locoburgemeester Udo Kock (D66) stapte in september op vanwege de problemen bij AEB. Hij wilde dat de afvalcentrale volledig zou worden geprivatiseerd om daarmee de financiële risico's voor de gemeente te beperken. De rest van het college zag daar niets in, maar is nu dus bijgedraaid.