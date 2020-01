Ruinerwold-gezin zat verstopt in kleine ruimte achter kast

In de rechtbank in Assen is de eerste voorbereidende zittingsdag in de Ruinerwold-zaak. Het Openbaar Ministerie vertelt over het onderzoek naar verdachten Gerrit Jan van D. en Josef B. Verder gaat het over de verlenging van hun voorarrest en de gezondheid van Van D. Dit bericht wordt voortdurend geüpdatet.

10.45 uur - Nauwelijks naar buiten

De kinderen leefden naar de wil van de vader, aldus het OM. "Ik durfde niets te zeggen, wat hij zei was de waarheid. Ik twijfelde nooit aan hem, alleen aan mezelf", zegt een van de kinderen in een verklaring.

Naar buiten gaan kon wel, blijkt uit wat de kinderen hebben gezegd tegen het OM. "Een paar stappen naar buiten hebben we ook weleens gezet, maar dan voelde je je slecht." Ze gingen dan snel weer naar binnen.

Ook huurder en klusjesman Josef B. wordt gevangenhouding verweten. Ook al was het Van D. die het daadwerkelijk uitvoerde. B. wist van de zwangerschappen van de moeder, de geheime kinderen en dat niemand van hun bestaan mocht weten. B. noemt zichzelf in verhoren een volgeling van de vader, een discipel.

10.30 uur - Wekenlang bidden

De zes kinderen uit de boerderij zijn nooit aangegeven bij de burgerlijke stand. Ze leefden hun hele leven in afzondering en moesten verborgen blijven voor de buitenwereld, verklaart het OM.

De oudere drie kinderen die eerst nog tot het gezin behoorden, mochten niet over het bestaan van hun zes jongere broertjes en zusjes praten. Alle kinderen moesten bidden, soms weken- of maandenlang. Ze kregen dan geen eten, alleen water, staat in een verklaring van de kinderen. "Ik kreeg altijd te horen dat ik slecht was", verklaart een van de kinderen.

Ze kregen vaak straf. Soms met een stok of urenlang in een koud bad totdat je bewusteloos was. Soms moesten de kinderen elkaar straffen, zoals naar elkaar gooien met modder. Dat blijkt uit dagboeken van Gerrit Jan van D., die in beslag zijn genomen. De zaken die erin staan, komen exact overeen met de verklaringen van de kinderen, zegt het OM.

10.15 uur - Toegang tot kleine ruimte

De officier van justitie vervolgt de uiteenzetting en begint bij het moment dat de politie de boerderij binnenviel. Op aanwijzing van zoon Jan, die in een plaatselijk café om hulp had gevraagd, werd achter een kast in de serre een deur geopend. "Die biedt toegang tot een kleine ruimte, daar werden een oude man en vijf kinderen aangetroffen."

Hoewel de betrokken kinderen geen aangifte hebben gedaan, vindt het OM de strafbare feiten zo ernstig dat er toch vervolging moet komen.

Dit is het gezin van Gerrit Jan van D., voor zover we nu weten: