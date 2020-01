Veel valse bommeldingen en evacuaties in Russische steden, daders onbekend

Toch is er geen enkele bom gevonden. De Russische krant Novaja Gazeta heeft het over een "ongekende golf van telefonisch terrorisme" en roept de veiligheidsdienst FSB op om de zaak serieus te behandelen. In 2017 was er een vergelijkbare reeks aan bommeldingen die de logistiek in de Russische hoofdstad lamlegde. Een dader is nooit gevonden.

Of de aanvallers van nu dezelfde zijn als toen is niet duidelijk. De dreigers lijken nu in elk geval uit te zijn op geld en vergelding. In de anonieme bommeldingen wordt geëist dat een rijke mediamagnaat, de Rus Konstantin Malofeev, een bedrag van ruim 900.000 euro in bitcoins betaalt, schrijven Russische media. Hij zou het doelwit zijn om wraak te nemen op de veiligheidsdienst FSB.

De aanvallers claimen dat dat bedrag in 2018 is verdwenen van de Russische cryptocurrency-beurs Wex. Een deel van dat geld zou zijn overgemaakt naar de FSB en de beurs werd vervolgens verkocht aan de familie van een naaste medewerker van Malofeev. Die ontkent dat hij daar iets van weet.

Problemen voor het onderwijs

Ondertussen heeft de Russische overheid, inclusief veiligheidsdienst FSB, nog vrijwel niets gemeld over de bommeldingen en de evacuaties. Die hebben wel grote gevolgen voor bijvoorbeeld scholieren. Sommige scholen zijn al negen keer geëvacueerd, meldt de Novaja Gazeta.

Leerkrachten en leerlingen werden steeds de kou in gestuurd en zijn daardoor ziek geworden en om de verloren tijd in te halen, moeten ze op vrije dagen en in vakanties toch naar school.