Ergernis bij treinreizigers vanwege omchecken op stations

Bijna de helft van de treinreizigers ergert zich aan het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders op de perrons. Dat stelt reizigersorganisatie Rover na een enquête onder 1425 mensen, die reageerden op een oproep.

Wie tijdens een treinreis gebruikmaakt van twee vervoerders, moet bij de eerste vervoerder inchecken, tijdens het overstappen op het perron bij die vervoerder uitchecken en daarna weer in- en uitchecken bij de tweede vervoerder. Dat vinden mensen veel gedoe.

Boete voor zwartrijden

Ongeveer 100.000 reizigers hebben moeite met het omchecken, zegt Rover. Het leidt tot ergernis. Mensen missen geregeld een aansluiting, omdat ze op de drukke perrons vaak in de rij moeten staan voor het omchecken.

Ook wordt geklaagd over financiële schade. Want wie bij een verkeerde paal omcheckt, kan in de trein een boete krijgen voor zwartrijden.

Vervoersbedrijven hebben eerder al gezegd dat ze naar een oplossing zoeken. Zo doen ze dit jaar een experiment onder duizend mensen met een app die via gps de reiziger volgt. Mensen hoeven dan tijdens hun reis niet meer om te checken, maar Rover wil dat er sneller een technische oplossing voor alle reizigers komt.