Vierde dode in China door nieuw coronavirus

In China is een vierde persoon overleden bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld. Het gaat om een 89-jarige man die in een ziekenhuis in de miljoenenstad Wuhan lag na ademhalingsproblemen.

Tot nu toe is het virus bij 217 mensen aangetroffen. Gisteren maakten de Chinese autoriteiten bekend dat het coronavirus overdraagbaar is van mens tot mens.

Het virus werd in december voor het eerst ontdekt bij mensen die een markt in Wuhan bezochten waar levende vissen, vogels en andere dieren werden verkocht.

Australië gaat nu ook passagiers screenen die vanuit Wuhan het land binnenkomen. Eerder deden de VS en een aantal Aziatische landen dat om te voorkomen dat het virus zich daar verspreidt. Tot nu toe is het virus naast China alleen in Thailand, Zuid-Korea en Japan opgedoken.

De Wereldgezondheidsorganisatie komt morgen in Genève bijeen voor een spoedoverleg over het coronavirus. Dan wordt er bepaald of er wereldwijd maatregelen moeten worden genomen om het virus niet verder te laten spreiden.