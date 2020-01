Autodief rijdt van Brabant naar Spanje, Spaanse politie pakt hem op

Een oplichter die vrijdag een exclusieve Aston Martin meenam bij een autogarage in het Brabantse Boxtel, is in Spanje opgepakt. De man reed, na een wilde achtervolging, de Spaanse politie aan.

De man zei vrijdag tegen de garage dat hij zou terugkomen om de Aston Martin van bijna 50.000 euro te betalen, maar deed dat niet. Hij liet een dure BMW achter als onderpand. Die auto bleek echter gestolen te zijn. "We waren heel druk, anders was dit nooit gebeurd", vertelt de eigenaar van de autogarage aan Omroep Brabant.

Het autobedrijf deelde het nieuws over de gestolen auto via Facebook. Een internationale vrachtwagenchauffeur herkende de wagen en zag hem in Spanje staan. Daar werd de oplichter nu dus aangehouden door de Spaanse politie.

Proefrit

Het Boxtelse bedrijf grijpt het voorval aan om nog eens goed naar zijn beleid te kijken. "We hebben sluitende procedures: zo rijdt er altijd iemand mee met een proefrit. Maar nu gaan we alles nog eens doornemen."

Het is nog niet bekend wanneer de auto terugkeert naar Boxtel.