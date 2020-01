Te veel lood in drinkwater kinderdagverblijven Amsterdam

In zeker veertien gebouwen van de gemeente Amsterdam is te veel lood in het drinkwater aangetroffen, zegt de gemeente. Het gaat onder meer om kinderdagverblijven, musea en wijkcentra.

In het water werd meer dan vijf microgram lood per liter aangetroffen. Dat is binnen de wettelijke normen, maar volgens de GGD en de Gezondheidsraad is dat gehalte gevaarlijk voor de gezondheid van jonge kinderen. Onder de veertien gebouwen zijn vier kinderdagverblijven.

Loden leidingen mochten tot 1960 gebruikt worden bij de bouw van panden. De gemeente Amsterdam gaat de loden leidingen in alle gemeentelijke gebouwen vervangen en begint met de panden waar veel kinderen en zwangere vrouwen komen, schrijft NH Nieuws. Bij drie van de vier bovengenoemde kinderdagverblijven is dat gebeurd na de recente metingen.

Basisscholen

Amsterdam heeft daarnaast een lijst met basisscholen opgesteld die in niet-gemeentelijke panden zitten van voor 1960. Daar zullen watertesten worden uitgevoerd.

De kinderdagverblijven die zijn gevestigd in particuliere panden van voor 1960, hebben ook een brief ontvangen. De GGD zal daar testen uitvoeren. Tot de resultaten bekend zijn, worden de scholen en kinderdagverblijven geadviseerd flessenwater te gebruiken in plaats van kraanwater.