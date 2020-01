Ouders overleden Spaanse peuter Julen schikken met eigenaar put

De ouders van de Spaanse peuter Julen, die een jaar geleden in een illegaal gegraven put viel en overleed, zijn akkoord met een schikking met de eigenaar van het perceel. Het Openbaar Ministerie steunt de overeenkomst.

De landeigenaar erkent dat hij ernstig nalatig is geweest en dat het kind daardoor is overleden. Hij accepteert een straf van een jaar cel. De aanklager wilde drie jaar cel tegen hem eisen.

De celstraf van een jaar betekent dat de man waarschijnlijk niet naar de gevangenis hoeft. In Spanje worden gevangenisstraffen onder de twee jaar meestal niet uitgevoerd als mensen voor het eerst in de fout gaan. Wel moet de puteigenaar zo'n 180.000 euro schadevergoeding betalen aan Julens ouders.

Wereldnieuws

Het proces over de dood van de 2-jarige jongen zou morgen beginnen. De verwachting is dat de zitting niet doorgaat, hoewel de rechter de schikking nog wel moet goedkeuren.

Julen was tijdens een bezoek aan familie in de buurt van Málaga op 13 januari vorig jaar aan het spelen toen hij in de smalle, 110 meter diepe put viel. Hij bleef op zo'n 70 meter steken. Later bleek dat hij kort na de val was overleden aan ernstig hoofdletsel.

Pogingen om de jongen te redden waren wereldnieuws. Een reddingsteam wist hem na bijna twee weken te bereiken via een parallelle schacht, maar toen bleek dat de hulp tevergeefs was.

Na zijn overlijden werd in Málaga drie dagen rouw afgekondigd: