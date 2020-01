Minister: problemen in slachthuizen niet door tekort aan dierenartsen

Het tekort aan dierenartsen bij de voedsel- en warenautoriteit NVWA heeft geen directe invloed op het toezicht op slachthuizen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer. D66 had de minister vragen gesteld na een uitzending van het tv-programma Zondag met Lubach over de misstanden bij slachthuizen.

Aanleiding voor het tv-item was een onderzoek van het ministerie waaruit naar voren kwam dat het toezicht op slachthuizen tekortschiet. Het vervoer bleek onder de maat en controleurs waren bang om te worden geïntimideerd of mishandeld. Ook bleek er groot verschil te zijn in strengheid van de controleurs.

In de uitzending van Lubach werd vervolgens gewezen op het tekort aan toezichthoudende dierenartsen. Schouten erkent dat dat tekort er is, maar het heeft volgens haar geen gevolgen voor de keuringen. Wel leidt het tekort tot een hogere werkdruk, zegt de minister. "Dit heeft als gevolg dat er minder ruimte is voor opleidingen, werkoverleg en andere vormen van afstemming tussen dierenartsen."

Zieke runderen

RTL Nieuws berichtte vorig jaar dat bij transporten van vee de regels werden genegeerd. Keuringsartsen van de NVWA zouden hebben toegestaan dat ruim honderd ernstig zieke runderen naar slachthuizen in het noorden van Nederland werden gebracht.

Schouten zei eerder al met de sector in overleg te treden. Ze overweegt de invoering van camera's. Mocht bij slachthuizen met misstanden geen verbetering optreden, dan wordt permanent toezicht overwogen.