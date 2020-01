Belgisch bedrijf recyclet vliegtuigen (zonder dat het cola-blikjes worden)

Op meer plaatsen, ook in Nederland, worden vliegtuigen gedemonteerd. Maar daar koopt een recyclingbedrijf het vliegtuig met het doel om waardevolle onderdelen door te verkopen. "De rest komt in de versnipperaar. Het aluminium zie je dan terug in colablikjes", zegt Koen Staut, de ceo van AeroCircular. "Dat is niet hoe wij het aanpakken."

"We werken nauw samen met universiteiten. Daardoor kunnen we nieuwe technieken en toepassingen snel integreren in onze demontage", zegt directeur duurzaamheid Toon Wasssenberg van AeroCircular. "De koolstof-composieten uit het staartstuk konden we eerst bijvoorbeeld niet kwijt. Sinds kort krijgen we er geld voor."

Dat heeft te maken met een nieuwe techniek om de hars waarmee koolstofvezels bij elkaar gehouden worden, weg te branden. Je houdt dan de oorspronkelijke vezels over om opnieuw te gebruiken voor bijvoorbeeld vliegtuigen en auto's.

Kost dat proces dan niet meer energie en geld dan het nieuw maken van die vezels? Nee, zegt Karine van Doorsselaer, hoofddocent Ecodesign aan de Universiteit Antwerpen. "Het maken van de vezels kost nog veel meer energie. En ook uit ecologisch oogpunt is dit beter. Doe je het niet, dan kun je het composiet alleen maar versnipperen en gebruiken als vulmiddel."

Recyclen als laatste optie

Recyclen is in de circulaire economie de laatste optie. Dat de romp van een vliegtuig een frisdrankblikje wordt, is volgens Staut eeuwig zonde. Het bedrijf probeert waar mogelijk de originele functie van onderdelen te behouden. Er wordt gestreefd naar hergebruik van vliegtuigen, als het kan gaan bijvoorbeeld stoelen en landingsgestellen terug naar de luchtvaartmaatschappij van wie het vliegtuig is.

Een andere mogelijkheid is hergebruik met een andere functie. De cockpit wordt bijvoorbeeld een vluchtsimulator en een deel van de cabines wordt verkocht aan trainingscentra voor bemanning.