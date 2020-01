Rutte en Hoekstra bieden excuses aan voor toeslagenaffaire

Premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën hebben ouders hun excuses aangeboden voor de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. In Rijswijk spraken ze vanmiddag zo'n 300 ouders die gedupeerd zijn.

"Ik begrijp het", zei Rutte vooraf over de boosheid van ouders die getroffen zijn. De premier denkt niet dat excuses en een luisterend oor de geleden schade kunnen goedmaken. Hij denkt ook niet het vertrouwen op korte termijn terug te winnen. "Niet in een week."

Onder de aanwezigen zijn ouders uit de 'CAF11'-zaak die al een compensatie hebben gekregen. Een deel van hen vindt die compensatie niet voldoende.

Maar er is in Rijswijk ook een veel grotere groep die nog geen compensatie heeft gekregen. Er gingen ook uitnodigingen naar ouders die inzage in hun dossier hebben gevraagd en andere mensen die te kennen hebben gegeven dat ze zijn gedupeerd.

56.000 euro

"Ik ben net onder bewind vandaan", zegt Saskia Gantvoort, die ook bij de bijeenkomst is. Ze moest bij elkaar 56.000 euro terugbetalen. Volgens Gantvoort heeft ze nog geen geld, excuus, of een bevestiging dat ze geen fraude heeft gepleegd gekregen. "Ik verwacht in ieder geval bevestiging dat ik niet de fraudeur ben. Dat betekent voor mij al heel veel."

"Ik wil meer dan sorry", zegt Nazmiye Yigit-Karaduman. "Niet alleen sorry in woorden, ook sorry in daden. 30.000 euro heeft het ons gekost." Yigit-Karaduman zat ook vijf jaar zonder werk en zonder kinderopvang. "De schade is gewoon groot."

Mogelijk veel meer gevallen

De uit de hand gelopen aanpak van veronderstelde fraude met kinderopvangtoeslagen door de Belastingdienst, heeft de afgelopen jaren veel ouders in grote moeilijkheden gebracht. Honderden, mogelijk zelfs duizenden mensen werden ten onrechte aangemerkt als fraudeurs en moesten enorme bedragen terugbetalen.

Eind deze maand wordt het tweede rapport verwacht van de commissie-Donner, die onderzoek doet naar de toeslagenaffaire. De verwachting is dat dat nog veel meer gevallen oplevert van ouders die ten onrechte van fraude zijn beschuldigd, zei minister Hoekstra eerder deze maand.

Volgens de minister heeft de Belastingdienst het hele jaar nodig om in al die gevallen te bepalen wat er is gebeurd en hoe dat wordt rechtgezet. "Het is een heel complexe puzzel, de commissie-Donner is nog bezig en ik vind het heel belangrijk dat we dit zorgvuldig doen. Dat betekent ook dat we hier nog een lange tijd mee bezig zullen zijn."

"Er is zo veel gebeurd. Ik durf niet eens te hopen", zegt Yigit-Karaduman. "Maar ja, we wachten geduldig af."