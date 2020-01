Protesterende suïcidale vrouw (26) krijgt gesprek met staatssecretaris

Bouwman heeft een complexe stoornis en daarvoor bestaan wel gespecialiseerde traumabehandelingen, maar die zijn onder meer door de duur van de opname - soms tussen de vijf en tien jaar - erg prijzig. Vanwege deze kosten worden dergelijke behandelingen zelden aangeboden en is de wachtlijst lang. "Ik ben gewoon te duur", zegt Bouwman.

Complex

Ze is lovend over de bestaande hulp. Maar personeelstekort, wachtlijsten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende situaties, stelt ze in haar manifest. "Er zijn zo veel mensen die je echt kunnen helpen, maar omdat ik zo'n complex geval ben, moet ik thuis wachten tot er plek voor me is".

In het manifest pleit Bouwman onder meer voor landelijke behandelcentra voor specialistische zorg die niet regionaal behandeld kan worden. Ook de acute nood voor mensen moet beter. Zelf werd ze na een noodoproep pas na uren teruggebeld, omdat het zo druk is bij de crisisdienst. "Mensen in acute nood moeten altijd iemand kunnen bereiken en zo nodig opgenomen kunnen worden."

Geen beloftes

Het is nog onbekend of staatssecretaris Blokhuis met oplossingen komt. Premier Rutte wilde na afloop van het coalitieoverleg er niet op vooruitlopen. "Ik kan hier geen dingen toezeggen."

NOS op 3 legt in deze video uit waarom praten over zelfdoding belangrijk is;