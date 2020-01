The Passion krijgt editie in Duitsland: Die Passion

Het Bijbelse televisie-evenement The Passion krijgt dit jaar een Duitse editie. Op 8 april, de woensdag voor Pasen, is Essen het toneel van de eerste versie van Die Passion. Het evenement wordt uitgezonden door RTL Duitsland, meldt producent Mediawater

De Nederlandse versie van The Passion, van de EO en KRO-NCRV, wordt een dag later uitgezonden. Het is inmiddels de tiende editie van het muzikale tv-evenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. De uitzending komt vanuit Roermond.

Duitse artiesten

De versie bij de oosterburen volgt hetzelfde format, maar dan met bekende Duitse artiesten. Wie die artiesten zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Bij producent Mediawater is veel enthousiasme over de nieuwe editie. "Ik ben erg blij dat we Duitsland kennis kunnen laten maken met Die Passion", zegt directeur Jacco Doornbos. "We hopen dat het programma veel kijkers op een positieve manier zal raken, dat is onze droom."

Het televisiebedrijf zegt dat er ook gesprekken zijn over edities in Frankrijk en Hongarije. "Dat is wel al concreet, maar nog niet definitief. We hopen Europa nu te gaan veroveren."