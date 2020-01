Alle inschrijvers voor gratis Songfestival-kaartjes verzekerd van plaats

Ruim 3000 Rotterdammers met een laag inkomen krijgen elk twee gratis kaartjes voor het Eurovisie Songfestival. Begin maart horen ze van de gemeente of ze naar een repetitie, een halve finale of de finale mogen. De organisatie zorgt voor vervoer en consumpties.

De inschrijving voor gratis kaarten werd vorige maand geopend. De gemeente had 8500 kaarten voor 4250 Rotterdammers gereserveerd. Het animo bleef dus achter, maar de gemeente vindt dat niet erg. "Ik ben ongelooflijk trots dat hiervoor voldoende kaarten zijn gereserveerd", zegt wethouder Kasmi. "Zo kunnen we nu iedereen die zich heeft ingeschreven blij maken."

De kaarten die overblijven gaan naar mensen die als vrijwilliger worden aangenomen. Het was toch al de wens van de organisatie om de vrijwilligers te belonen. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt. Er hebben zich meer vrijwilligers aangemeld dan nodig zijn.

De verkoop van kaartjes begon in december. De eerste 23.000 kaarten waren binnen twintig minuten verkocht. De tweede ronde start op 30 januari en in maart komen de laatste kaartjes beschikbaar. De finale is op 16 mei.