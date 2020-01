Podcast De Dag: 'Ontsnappen strafbaar maken is zinloos'

Door onder meer een brandend busje in te zetten, probeerden vier mannen gisteren een gedetineerde te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen. Hoogstwaarschijnlijk ging het om de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. Hij is inmiddels overgebracht naar de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught.

Hoewel iemand helpen bij ontsnappen wél strafbaar is, is zelf ontsnappen uit een gevangenis dat niet. En dat is niet zo gek als het klinkt, stelt strafrechtadvocaat Geertjan van Oosten in De Dag. "Iedereen heeft de drang naar vrijheid." Hij legt uit waarom het in zijn ogen zinloos is om ontsnappen strafbaar te maken.

En hoe veilig is de extra beveiligde gevangenis in Vught eigenlijk? "Reken maar dat gevangenen daar over ontsnappen fantaseren en nadenken, maar het is ook iets waar de autoriteiten rekening mee houden", zegt misdaadverslaggever Yelle Tieleman (AD). "Ontsnappen uit Vught lijkt vrijwel onmogelijk. "