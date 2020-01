Oud-profvoetballer Chris de Wagt op 34-jarige leeftijd overleden

De Friese verdediger speelde sinds zijn twaalfde jaar bij Cambuur en debuteerde op 20-jarige leeftijd in de hoofdmacht. De Wagt speelde zo'n honderd competitiewedstrijden voor de club uit Leeuwarden, waarin hij elf doelpunten maakte. Na een kort uitstapje bij TOP Oss was het eind 2010 gedaan met zijn carrière als prof.

sc Heerenveen

De Wagt speelde daarna nog enkele jaren bij de amateurs van ONS Sneek en ging vervolgens verder als trainer. In 2017 stelde sc Heerenveen hem aan als coach van de beloften, waarmee hij direct kampioen werd.

Een jaar later kwam het leven van De Wagt op zijn kop te staan. Hij kreeg lichamelijke klachten en bleek een agressieve vorm van botkanker te hebben. Vanwege de behandeling tegen de ziekte kon De Wagt de afgelopen jaren zijn werk amper uitvoeren, schrijft Omrop Fryslân.

Uitbehandeld

In november kreeg De Wagt te horen dat hij was uitbehandeld. Hij bezocht die maand nog wel de thuiswedstrijd van Heerenveen tegen Vitesse. De spelers kwamen samen met zijn twee kinderen het veld op in shirts met daarop de tekst 'Let's do it, Chris'. Ook zijn oude club Cambuur steunde hem door op de foto te gaan met een groot spandoek waar 'Sterkte Chris' op stond.