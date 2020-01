Noodweer in Spanje breidt zich uit

Het noodweer in Spanje, waarvoor ook de Nederlandse overheid heeft gewaarschuwd, breidt zich verder uit over het land. Golden er gisteren nog code rood-waarschuwingen voor drie provincies aan de oostkust, vandaag is het aantal provincies waar de zwaarste waarschuwingen gelden voor hevige sneeuwval of hoge golven opgelopen tot negen.

In nog eens zeven provincies gelden een of meerdere code oranje-waarschuwingen vanwege sneeuw, regen en wind. Ondergelopen wegen zijn afgesloten, zeevaart is aan banden gelegd en in verschillende regio's zijn de scholen vandaag dicht.

"Zondag werd het hoogtepunt van de storm verwacht, maar hij kwam toen eigenlijk pas goed tot ontwikkeling", zegt Rop Zoutberg. Volgens de correspondent wordt verwacht dat het noodweer vandaag zijn piek bereikt en tot woensdag zal aanhouden. Dat ook veel sneeuw valt in de oostelijke kustgebieden is volgens hem uitzonderlijk.

Twee mensen zijn tot nu toe al dan niet indirect slachtoffer geworden van het slechte weer. Een dakloze in Gandéa is overleden aan onderkoelingsverschijnselen en een man in León is aangereden toen hij sneeuwkettingen aan zijn auto aan het leggen was.