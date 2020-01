Wetenschappers naar inspectie vanwege overwerk: 'Mensen raken opgebrand'

Wetenschappers aan Nederlandse universiteiten werken structureel over en dat heeft negatieve gevolgen voor het onderwijs en de wetenschap. Dat blijkt uit een rapport van WOinActie, een platform waaraan honderden wetenschappers verbonden zijn.

Meer dan zevenhonderd wetenschappers hebben een vragenlijst van het platform ingevuld. "We zijn geschrokken van het aantal mensen dat de moeite heeft genomen om in een drukke periode de vragenlijst in te vullen, maar ik ben vooral geschrokken van de heftigheid van de reacties", zegt de Utrechtse hoogleraar Ingrid Robeyns.

Wetenschappers werken structureel 12 tot 15 uur per week over. Docenten en hoogleraren nog meer; zij werken vaak 1,5 keer het aantal uren dat in hun contract staat. Dat leidt bij de helft van hen tot stress en psychische klachten.

'We zijn mensen aan het opbranden'

WOinActie is met de resultaten van het onderzoek naar de Inspectie SZW gestapt, de vroegere Arbeidsinspectie. Universiteiten hebben een paar jaar geleden afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen en ook de minister erkent dat er problemen zijn, maar volgens het platform heeft dat nog niet tot structurele verbeteringen geleid.

"Het oplossen van de problemen is bij het individu gelegd, maar dit gaat om een structureel probleem", zegt Robeyns. "We zijn nu mensen aan het opbranden en dat heeft op langere termijn effect op de wetenschap."

Onderwijsbond Aob wil dat de inspectie onderzoek naar de problemen gaat doen. Volgens de organisatie is de werkdruk verergerd door toegenomen studentaantallen, een gebrek aan administratieve ondersteuning, de publicatiedruk, de hoeveelheid opgedragen taken en het aantal uren dat een universiteit voor bijvoorbeeld onderwijs inplant.