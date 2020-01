Hennis geeft nieuwe verklaring met meer compassie voor Iraakse betogers

VN-gezant in Irak Jeanine Hennis heeft een nieuwe verklaring uitgebracht over de aanhoudende protesten in het land. Daarin roept ze de autoriteiten op de vreedzame betogingen niet met geweld te onderdrukken.

Afgelopen november kwamen uitlatingen over de demonstraties haar op kritiek te staan. Toen zei Hennis in een tweet dat de "ontregeling van cruciale infrastructuur een grote zorg is" en dat het "schadelijk is voor de Iraakse economie". De oud-minister werd verweten dat ze te weinig oog had voor de demonstranten en alleen bezig was met de negatieve economische gevolgen van de protesten.

In de nieuwe verklaring uit Hennis haar zorgen over de mensenrechtenschendingen tijdens de afgelopen vier maanden van protest in grote delen van het land. Ze roept op tot hervormingen.

"De afgelopen maanden zijn honderdduizenden Irakezen uit alle geledingen van de samenlevingen de straat op gegaan om hun hoop op betere tijden een stem te geven, vrij van corruptie, partijbelangen en buitenlandse bemoeienis", schrijft Hennis. "Het doden en verwonden van vreedzame demonstranten, gecombineerd met vele jaren van niet ingeloste beloftes, hebben geresulteerd in een grote vertrouwenscrisis."