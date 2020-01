Nederlandse (18) opgepakt bij gevecht in Oostenrijkse après-ski-bar

Een 18-jarige Nederlandse vrouw is in Oostenrijk opgepakt voor betrokkenheid bij een gevecht in een après-ski-bar, melden plaatselijke media. In wintersportoord Zell am See raakte het gezelschap van de vrouw zondagochtend slaags met twee Nederlandse Oostenrijkers.

De Nederlandse vrouw schopte daarbij een Oostenrijker die op de grond lag verschillende keren tegen het hoofd en verwondde zijn hand met een gebroken glazen fles, melden de lokale media.

Een van de Oostenrijkers stond naar verluidt op een tafel te dansen en werd daarvan af getrokken door een 26-jarige Nederlander. Daarna brak een gevecht uit tussen de twee groepen.

De twee Nederlandse Oostenrijkers zijn naar het ziekenhuis gebracht met snijwonden, kneuzingen en een gebroken kaak. De vrouw werd gearresteerd en hoort vandaag of zij in voorlopige hechtenis moet blijven.