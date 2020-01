Zandstormen en hagelstenen zo groot als golfballen teisteren Australië

Geen hand voor ogen

De zandstormen waren in het binnenland van New South Wales. Ze trokken over en langs de plaatsen Narromine, Dubbo en Parks. Bewoners zagen er urenlang geen hand voor ogen.

De oorzaak was harde wind gecombineerd met langdurige droogte. Er zijn windstoten gemeten van ruim 100 kilometer per uur, die de droge grond opstuwden. Verlichting kwam zondagavond in de vorm van regen, die in dat gebied maar zelden valt.

In grote delen van Australië woeden al wekenlang bosbranden, ook in New South Wales. De brandweer waarschuwt dat het de komende dagen weer droger en warmer wordt in Australië en dat er daardoor nieuwe bosbranden kunnen ontstaan.