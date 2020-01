In Ruinerwold is het drie maanden later nog altijd 'leven en laten leven'

Het café is nog niet open, maar de eigenaar staat buiten omdat hij zo wordt geïnterviewd voor een tv-programma. Hij is blij dat iemand opmerkt hoe ver de boerderij eigenlijk van het dorp afligt. "Het is eigenlijk ook helemaal niet in Ruinerwold gebeurd", zegt hij. Maar dat wil niemand meer horen, behalve de Ruinerwolders.

Uit gesprekken met inwoners komt naar voren dat ze in het dorp balen dat het geïsoleerde gezin juist hier is gevonden. Als er één plek is waar men met elkaar is begaan, dan is het Ruinerwold wel. Niet voor niets zijn er vijf kroegen op een inwoneraantal van zo'n 3500, zeggen ze.

"Ik probeer altijd duidelijk te maken dat Ruinerwold veel meer is dan alleen dit ene geval in die boerderij", zegt de café-eigenaar. "Ruinerwold is bijvoorbeeld ook bekend door z'n muziek. Misschien ken je dat nummer "Ben je geil of wil je een koekje" wel? Dat komt dus van hier."