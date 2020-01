Wekdienst 20/1: Depressiegala gaat door en uitspraak Cornelius Haga Lyceum

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam hoort van de rechtbank of het terecht was dat minister Slob vorig jaar eiste dat het schoolbestuur vertrok. Hij dreigde anders de financiering in te trekken. Op de school zou sprake zijn van radicale invloeden en problemen met de financiën.

Premier Rutte en minister Hoekstra praten met ouders die ten onrechte als fraudeur zijn bestempeld. Door de toeslagen-affaire bij de Belastingdienst moesten zij tienduizenden euro's terugbetalen.

Vanavond is het Depressiegala. Het evenement raakte gisteren in opspraak, nadat Nieuwsuur had ontdekt dat het subsidiegeld van het ministerie van Volksgezondheid vooral opging aan kosten voor directie en management. Drie van de tien mensen die vanavond zouden spreken, haakten daarop af.

Wat heb je gemist?

De nieuwe variant van het coronavirus verspreidt zich verder in China. Er zijn nu al bijna 200 mensen besmet, vrijdag spraken de autoriteiten nog van 59 besmettingen. Ook in de Chinese hoofdstad Peking hebben mensen het virus opgelopen.

De Chinese autoriteiten maken zich steeds meer zorgen, want zaterdag wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd. Dan reizen tientallen miljoenen Chinezen door het hele land om familie te bezoeken. De vrees is dat het virus zich dan nog verder zal verspreiden.

Ander nieuws uit de nacht:

Overlevingskans voor mensen met kanker opnieuw toegenomen. Door betere en snellere diagnoses en behandelingen neemt de zogeheten 'vijfjaarsoverleving' in Nederland ieder jaar met ongeveer 1 procent toe. Dat is het percentage mensen dat vijf jaar na de diagnose kanker nog in leven is.

'Baggerbedrijf Van Oord betrokken bij mensenrechtenschendingen in Angola'. Volgens dagblad Trouw zijn drieduizend families met geweld uit hun huis verdreven om ruimte te maken voor een bouwproject bij de hoofdstad Luanda. De bewoners zeggen dat ze door de politie en het leger zijn geslagen en bespoten met traangas.

'Ongelijkheid blijft groeien, rijken betalen steeds minder belasting'. Volgens Oxfam Novib zijn ruim 2000 miljardairs samen rijker dan de 4,6 miljard armste mensen, die samen goed zijn voor 60 procent van de wereldbevolking. Die superrijken betalen bovendien steeds minder belasting, zegt de ontwikkelingsorganisatie.

En dan nog even dit

Voor het eerst heeft de Britse prins Harry gereageerd op zijn breuk met het Britse koningshuis. Hij zei in een toespraak dat hij het verdrietig vindt dat hij zijn werkzaamheden voor de koninklijke familie zal neerleggen, maar dat hij geen andere keus had. "Onze hoop was dat we de koningin konden blijven dienen, zonder daarvoor betaald te worden", aldus de prins. "Helaas was dat niet mogelijk."

Het koppel plaatste de speech van prins Harry op hun Instagrampagina: