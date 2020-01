Prins Harry over breuk met koningshuis: ik had geen andere keus

De Britse prins Harry heeft voor het eerst gereageerd op zijn breuk met het Britse koningshuis. In een speech bij een liefdadigheidsinstelling in Londen zei hij dat hij het verdrietig vindt dat hij zijn werkzaamheden voor de Britse koninklijke familie zal neerleggen, maar dat hij geen andere keus heeft. Harry en zijn vrouw Meghan namen deze beslissing om een "rustiger leven te leiden".

"Ik wil dat je de waarheid hoort van mij, zoveel als ik met jullie kan delen, niet als prins of hertog, maar als Harry", begint hij zijn toespraak. "Het Verenigd Koninkrijk is mijn thuis, een plek waar ik van houd. En dat zal nooit veranderen." De prins zegt dat hij zijn beslissing niet "lichtvaardig" heeft genomen.

Harry en Meghan kondigden twee weken geleden onverwachts aan dat ze een minder prominente rol binnen het koningshuis wilden en een belangrijk deel van hun tijd in Canada willen doorbrengen. "Onze hoop was dat we de koningin konden blijven dienen, zonder daarvoor betaald te worden. Helaas was dat niet mogelijk", zegt de hertog van Sussex.