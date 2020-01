Franse justitie opent onderzoek naar agent die betoger in gezicht slaat

In Frankrijk is een onderzoek gestart naar mogelijke mishandeling van een demonstrant door een agent. De aanleiding is een video op sociale media. Daarop is te zien dat een gearresteerde man wordt geslagen terwijl hij op de grond ligt.

Deze week heeft president Macron zich voor het eerst nadrukkelijk uitgesproken tegen politiegeweld bij de aanhoudende protesten. Ook dit weekend kwam het bij een demonstratie van de gele hesjes in Parijs meerdere malen tot confrontaties tussen actievoerders en de politie.

Op de video die sinds zaterdag op sociale media wordt gedeeld, is te zien hoe een man die op zijn rug ligt door een agent in zijn gezicht wordt geslagen: