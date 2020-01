Brandweer redt weggezakte man en vrouw uit de modder

De brandweer heeft op twee plaatsen iemand uit de modder moeten redden. In Noordbeemster was een man weggezakt en ook in Zoeterwoude kon een vrouw niet meer op eigen kracht uit de blubber komen.

De man in Noordbeemster was tot zijn oksels weggezakt in de modder. In een sloot was hij aan het testen met een waadpak dat onder meer door vissers wordt gebruikt, toen hij vast kwam te zitten in de prut, schrijft NH Nieuws.

Volgens de veiligheidsregio had hij al een aantal uren vastgezeten voordat hij werd ontdekt door twee wandelaars. Een duikteam van de brandweer heeft hem op het droge geholpen. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Wandeling

Later op de dag liep een wandeltochtje niet goed af voor een vrouw in Zoeterwoude. Omroep West schrijft dat ze een verkeerde afslag had genomen en wegzakte in een laag modder bij een bouwplaats.

Volgens een woordvoerder van de brandweer kwam de vrouw tot haar bovenbenen vast te zitten. Brandweermensen hebben haar uit de modder bevrijd. "De vrouw heeft er niets aan overgehouden en wist zelf vervoer naar huis te regelen", aldus de woordvoerder.