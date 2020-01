Gewonden bij explosie boven cadeauwinkel Terborg

In de Gelderse plaats Terborg is in een woning boven een cadeauwinkel een explosie geweest. Er zijn meerdere gewonden, zegt de brandweer.

De winkel, Villa Kado, ligt aan de Hoofdstraat. Boven de winkel zit een appartement. De explosie in de woning zou veroorzaakt zijn door een kachel.

De Hoofdstraat is afgesloten. En de hulp van een traumahelikopter werd ingeroepen.