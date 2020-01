Iran wil zwarte dozen neergehaald vliegtuig toch eerst zelf onderzoeken

De zwarte dozen van het door Iran neergehaalde Oekraïense vliegtuig blijven vooralsnog in Iran. Dat land gaat toch eerst zelf een poging doen om de vluchtgegevens te onderzoeken, meldt de leider van het Iraanse team dat de ramp onderzoekt.

Gisteren meldde een Iraans persbureau op basis van dezelfde functionaris dat de zwarte dozen naar Oekraïne gaan voor onderzoek. Iran zou de vluchtgegevens niet zelf kunnen onderzoeken. Dat lijkt nu toch anders te liggen.

"We proberen de zwarte dozen eerst hier in Iran uit te lezen", zegt onderzoeksleider Hassan Rezaifar. "Als dat niet lukt zijn Oekraïne en Frankrijk een optie, maar er is nog geen beslissing genomen om ze naar een ander land te sturen." Het is onduidelijk waarom Iran er nu anders tegenaan kijkt.

Lichamen naar Kiev

De Boeing van Ukraine International Airlines werd op 8 januari door zeker één Iraanse raket uit de lucht geschoten. Elf van de 176 slachtoffers kwamen uit Oekraïne, onder wie negen bemanningsleden. De andere slachtoffers waren Iraniërs of mensen van Iraanse afkomst.

De Oekraïeners die omkwamen zijn vandaag overgebracht naar Kiev. De doodskisten, die bedekt waren met de Oekraïense vlag, werden een voor een uit een militair vliegtuig gedragen. Op het vliegveld was een ceremonie, waar ook president Zelensky bij aanwezig was.